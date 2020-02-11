23 Августа 2020
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Общество Тюменская область
(2004) |

В Тюмени школьник выложил в сеть видео "поимки больных коронавирусом"

В Тюмени на фоне эвакуации туристов из Китая в центр "Градостроитель" школьник опубликовал видео пранка – "поимку больных коронавирусом", сообщили Накануне.RU в оперативном штаб по предотвращению распространения коронавируса.

10 февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует "поимку" в Тюмени якобы зараженных коронавирусом людей.

"Установлена личность пранкера. Им оказался ученик одной из тюменских школ. Проводится педагогическое расследование, организовано индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи. К работе с подростком подключены классный руководитель, педагог-психолог и администрация школы. Ситуация находится на контроле департамента образования Тюмени", - уточнили в штабе.

Напомним, аналогичный "розыгрыш" в столице кончился уголовным делом.

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В Тюмени школьник выложил в сеть видео "поимки больных коронавирусом"

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Теги: коронавирус, школьник, блогер



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 14:46 Мск Тюменский пранкер получил пять суток за видео "поимки больных коронавирусом"

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