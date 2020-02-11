23 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
коронавирус, реклама (2020) | Фото: Пермское УФАС

В Перми антимонопольщики признали недостоверной рекламу лекарства от коронавируса

В Пермском УФАС завершили проверку рекламы препарата "Ремантадин" как лекарства от коронавируса. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства, в рекламе была опубликована недостоверная информация.

Согласно данным Пермского государственного медицинского университета, "Ремантадин" показан к применению при лечении ранних стадий гриппа, а также при профилактике клещевого энцефалита. Данные по действию на коронавирус препарата отсутствуют. В учебном заведении подчеркнули, что использование "Ремантадина" при лечении коронавирусной инфекции не допустимо.

"В настоящее время средства специфической профилактики коронавирусной инфекции находятся на стадии разработки. Также в настоящее время отсутствуют рекомендации по этиотропной терапии с позиции доказательной медицины для лечения 2019-nCoV инфекции", - говорится в сообщении.

В качестве препарата противовирусного действия, имеющего достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии может быть рекомендован у взрослых рибавирин, рибавирин в комбинации с лопинавиром и ритонавиром, а также рекомбинантный интерферон бета-1b.

Отметим, что аптеки Перми разместившие эту рекламу, в том числе розничной сети "Аптека от склада" были удалены добровольно.

Глава Пермского УФАС Александр Плаксин призвал пермяков с осторожностью относиться к рекламе противовирусных препаратов как средств лечения коронавируса, в связи с наличием возможной спекуляции на страхах населения из-за обострения эпидемиологической ситуации. Также он отметил, что антимонопольщики получили жалобу на повышение стоимости одного противовирусного препарата на 10%. Информация проверяется.

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В Перми антимонопольщики признали недостоверной рекламу лекарства от коронавируса

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Теги: коронавирус, реклама, лекарство, уфас, ремантадин



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Ранее 31.01.2020 10:19 Мск В Перми одна из аптек рекламирует "лекарства от коронавируса"

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