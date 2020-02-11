23 Августа 2020
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Экономика Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд взыскал 2,5 млн рублей неустойки с фирмы сына Дубровского

18-й арбитражный апелляционный суд отказал ООО "Синай" в удовлетворении апелляционной жалобы на решение арбитражного суда области, который постановил взыскать с компании 2,5 млн рублей неустойки за аренду земельного участка. Постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В ноябре прошлого года в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением обратился комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Заявитель просил взыскать с ООО "Синай" неустойку по договору аренды земельного участка на Краснопольской площадке за период с 1 февраля 2017 г. по 30 июня 2019 г. в размере 2,5 млн руб. земельный участок был предоставлен компании по результатам аукциона, там планировалось построить три жилых дома со встроенными объектами: аптека, помещение общественного питания, магазин и т.д. Земельный участок был предоставлен в аренду на срок с 23 января 2017 г. по 23 января 2026 г. Для компании была установлена ежегодная арендная плата в размере 13 млн руб., а за нарушение сроков оплаты устанавливалась неустойка.

В феврале 2018 года договор аренды был расторгнут по соглашению сторон. А в сентябре 2019 г. комитет направил "Синай" претензию с указанием на нарушение сроков оплаты арендных платежей и требованием оплатить неустойку в размере 2,5 млн руб., затем последовало обращение в суд.

В декабре суд требования комитета удовлетворил. Компания обжаловала это решение. 18-й арбитражный апелляционный суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

"Решение суда первой инстанции является законным, обоснованным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется", - говорится в постановлении суда.

Напомним, соучредителем "Синай" в свое время выступал экс-губернатор области Борис Дубровский, после его назначения главой региона фирма была передана в оперативное управление сыну Александру. В период губернаторства Дубровского компания получала миллионные контракты в самых разных сферах.

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В Челябинске суд взыскал 2,5 млн рублей неустойки с фирмы сына Дубровского

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Теги: Борис Дубровский, суд, неустойка, Синай,



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