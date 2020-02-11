23 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Группа граждан из Нижнего Тагила, подавшая в суд на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области с требованием пересмотреть нормативы накопления мусорных отходов (2020) | Фото: Накануне.RU

РЭК обязали предоставить суду результаты замеров, из которых складываются "мусорные нормативы"

Свердловский областной суд начал рассмотрение иска по оспариванию нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.

Инициативная группа граждан "Тагил за перемены" подала в суд на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области с требованием пересмотреть нормативы накопления отходов. В ходе заседания, прошедшего 11 февраля, истцом были предоставлены на рассмотрение два постановления о нормативах накопления, при этом ответчик нужные документы предоставить не смог, в итоге заседание перенесено.

Процесс по "мусорным нормативам" для Нижнего Тагила, представители жителей(2020)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил журналисту Накануне.RU юрист, защищавший интересы жителей Нижнего Тагила, Марат Ганиев, норматив накопления ТКО устанавливается с учетом исследований и замеров, произведенных в соответствии с правилом №269. Соответственно, если нет соответствующих замеров, то неизвестно, как РЭК смог их установить.

"Мы говорили, что исследований нет. РЭК ответил, что исследования есть. Теперь они должны предоставить результаты этих исследований и уже тогда мы будем смотреть, а соответствуют ли они закону", - объясняет Марат Ганиев.

Процесс по "мусорным нормативам" для Нижнего Тагила, представители оператора "Спецавтобаза", РЭК и правительства Свердловской области(2020)|Фото: Накануне.RU

Как пояснила сторона ответчика, РЭК Свердловской области имеет соответствующие данные, однако с собой представители ответчика их не взяли, в связи с чем представитель Региональной энергетической комиссии Свердловской области попросил суд дать время на сбор имеющихся данных (три недели) для их дальнейшего предоставления. Также необходима информация и по муниципалитетам, на основе данных которых определялся норматив накоплений для многоквартирных домов.

Процесс по "мусорным нормативам" для Нижнего Тагила(2020)|Фото: Накануне.RU

По данным тагильчан, РЭК установила норматив в 33,586 кг на человека в месяц, в то время как независимый замер показал, что на одного жителя приходится только 7,2 кг. Также общественники считают, что регулятор "раздул" и объемы накопления: установленный показатель – 0,169 м3 в месяц, реальный – 0,055 м3. Таким образом, справедливый тариф составляет 38,31, а не 117,73 руб. с человека.

Как рассказали журналисту Накануне.RU представитель общественной организации "Тагил за перемены" Михаил Бояркин и эколог-общественник Нижнего Тагила Рамиль Хакимов, обоснованием для увеличения тарифа, а именно 38% инвестиционной составляющей, стало строительство вблизи города мусоросортировчоного комплекса и полигона ТКО. Однако, как позже выяснилось, фирма, на плечи которой была возложена ответственность по строительству, якобы ликвидировалась и все права на завод перешли одному из регоператоров "Рифей". После этого решение о строительстве завода стало вызывать сомнения у жителей города. Как рассказал Михаил Бояркин, ему известно, что якобы инвестиционная составляющая, подразумевающая размещение на этом полигоне мусоросортировочного завода, подана не была, но РЭК заложила ее в тариф. Таким образом, вероятно, жители оплачивают из своего кошелька строительство завода, который "вообще не известно будет ли построен".

Группа граждан из Нижнего Тагила, подавшая в суд на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области с требованием пересмотреть нормативы накопления мусорных отходов(2020)|Фото: Накануне.RU

"Для сельских территорий нормативы накопления выше, чем в городе, учитывая то, что уровень жизни там гораздо ниже, - рассказывает Рамиль Хакимов. - Половина продуктов жители сел производят сами, такие как молоко, картошка, свекла. Утилизация в деревнях и селах происходит раздельно, потому что помои идут в компост, бумага сжигается и остаётся только стекло и пластик".

Общественники сообщили и то, что по показателям тех норм, которые были установлены РЭКом, на каждого жителя квартиры в месяц уходит 33,586 кг мусора, и неважно, пенсионер это или годовалый ребенок. При этом министерство ЖКХ само признало, что нормативы завышены. Поэтому тариф составляет 117,73 руб. с человека, вместо справедливых 38,31, руб.

Да и самому строительству жители города не очень-то и рады, поскольку именно на территорию Нижнего Тагила будет свозиться весь мусор не только с Тагила, но и ближайших городов.

К дальнейшему судебному процессу пожелал присоединиться и представитель одного из регоператоров ЕМУП "Спецавтобаза", объяснив свое решение заключением новых договоров по транспортировке ТКО со своими потребителями в случае изменения нормативов, что подразумевает, по замечанию судьи, и присоединение к судебному процессу в качестве заинтересованного лица других регоператоров, в числе которых "Рифей" и "ТБО Экосервис".

Группа граждан из Нижнего Тагила, подавшая в суд на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области с требованием пересмотреть нормативы накопления мусорных отходов(2020)|Фото: Накануне.RU

Напоминаем, что процесс по "мусорным нормативам" для Нижнего Тагила начался с акции протеста у суда, где представители общественной организации города объяснили причины своего недовольства. Активисты встретились со всеми желающими принять участие в обсуждении предстоящего процесса непосредственно перед самим заседанием. В следующий раз общественники встретятся с представителями РЭК и, вероятно, представителями регоператоров 13 марта 2020 г.

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РЭК обязали предоставить суду результаты замеров, из которых складываются "мусорные нормативы"

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Теги: РЭК, "Тагил за перемены" Рифей, суд



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