Правительство выкупит у ЦБР половину Сбербанка за счет средств ФНБ

Министерство финансов России и Центральный банк России разработали законопроект, который позволит правительству выкупить у ЦБР 50,1% акций Сбербанка.

Предполагается, что доля ЦБ в банке будет выкуплена правительством за счет Фонда национального благосостояния, в котором аккумулируются излишки нефтегазовых доходов. Сделка будет проведена, исходя из рыночной стоимости акций, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что возможным покупателем пакета акций станет Росимущество. Пакет оценивается примерно в 3 трлн руб. У ФНБ есть такие средства (объем фонда составляет порядка 8 трлн руб.), но текущее ограничение в законодательстве не дает провести эту сделку без изменения юридической базы.