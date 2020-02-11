23 Августа 2020
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Экономика В России
Герман Греф, Эльвира Набиуллина (2018) | Фото: kremlin.ru

Правительство выкупит у ЦБР половину Сбербанка за счет средств ФНБ

Министерство финансов России и Центральный банк России разработали законопроект, который позволит правительству выкупить у ЦБР 50,1% акций Сбербанка.

Предполагается, что доля ЦБ в банке будет выкуплена правительством за счет Фонда национального благосостояния, в котором аккумулируются излишки нефтегазовых доходов. Сделка будет проведена, исходя из рыночной стоимости акций, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что возможным покупателем пакета акций станет Росимущество. Пакет оценивается примерно в 3 трлн руб. У ФНБ есть такие средства (объем фонда составляет порядка 8 трлн руб.), но текущее ограничение в законодательстве не дает провести эту сделку без изменения юридической базы.

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Правительство выкупит у ЦБР половину Сбербанка за счет средств ФНБ

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Теги: сбербанк, цбр, минфин, правительство, росимущество, пакета акций



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Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2020 15:38 Мск Силуанов оценил выкупаемый правительством пакет Сбербанка в 2,5 трлн рублей
Ранее 13.02.2020 00:15 Мск Мишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка

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