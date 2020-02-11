Спикер гордумы Екатеринбурга "узурпирует власть" - Володин получает право решающего голоса в комиссиях

Спикер и вице-спикер гордумы Екатеринбурга получили право решающего голоса на заседаниях профильных комиссий. Соответствующие поправки внёс депутат Константин Киселев. Это вызвало опасения того, что теперь спикер Игорь Володин может смещать с должностей глав комиссий депутатов-оппонентов, и породило обвинения в адрес председателя в узурпации власти и диктаторских замашках.

Депутат Тимофей Жуков говорит, что таким образом будет возвращена норма, которая существовала до 2013 г. "У нас часто очень не хватало кворума в прошлом году. Я считаю, нормально то, что усилились позиции спикера. Спикером может стать любой депутат городской думы и он этими полномочиями будет наделён", - рассказал он Накануне.RU.

По его мнению, речь идёт прежде всего об оптимизации графиков работы и обеспечения кворумов комиссий. "Теперь депутаты могут рассчитывать на то, что их кто-то лишний раз подменит, если у них какие-то обстоятельства - отпуска или что-то ещё. У нас некоторые заседания в лето уходят. А два человека – спикер и вице-спикер всегда, кроме дней отпуска и праздников, находятся на рабочем месте", - считает Тимофей Жуков.

Впрочем, не все депутаты отнеслись к нововведениям с подобным оптимизмом. Владимир Крицкий отмечает, что необходимость подобного решения неочевидна, а вот минусы на поверхности - происходит нарушение демократии в работе выборного органа.

По регламенту любой депутат может посещать с правом совещательного голоса любое заседание комиссии, но работать с правом решающего голоса может только в двух комиссиях. Председатель и зампредседателя думы не являются исключением, они такие же депутаты, как и все остальные. Кроме того, подобные изменения могут спровоцировать конфликты.

"Представьте себе - председатель или зампредседателя подписал распоряжение о назначении комиссии при действующем председателе. Как-то это не очень хорошо с точки зрения морали", - отметил Владимир Крицкий в беседе с Накануне.RU.

Александр Колесников, предлагавший сначала рассмотреть изменения на заседании комиссии по муниципальному самоуправлению, тоже считает, что в случае вмешательства председателя думы в деятельность комиссий будут нарушены принципы демократии. Парламентарий согласен с тем, что регламент нужно изменять и дополнять, он и сам подготовил ряд предложений, однако направил своё мнение в комиссию по МСУ.

Вместе с тем, игнорирование мнения комиссии - это не нарушение закона, а скорее "моральное нарушение". "Как эти депутаты будут в глаза Вихареву [председатель комиссии по МСУ] смотреть - я не знаю", - подчеркнул Александр Колесников.

Отметим, что некоторые наблюдатели связывают очередную попытку личного усиления Игоря Володина в гордуме с намерением стоящих за ним групп еще больше влиять на городские процессы и политику администрации города. Якобы они даже видят амбициозного спикера в кресле главы города.