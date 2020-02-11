Спикер гордумы Екатеринбурга "узурпирует власть" - Володин получает право решающего голоса в комиссиях

23 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/plumbers/mixer/replacement-mixer/bathroom/ по ссылке.
YouDo: http://remont.youdo.com/interior/rooms/bedroom/size/diz/9m/, лучшие цены.



Политика Свердловская область Уральский ФО
администрация Екатеринбурга (2019) | Фото: Накануне.RU

Спикер гордумы Екатеринбурга "узурпирует власть" - Володин получает право решающего голоса в комиссиях

Спикер и вице-спикер гордумы Екатеринбурга получили право решающего голоса на заседаниях профильных комиссий. Соответствующие поправки внёс депутат Константин Киселев. Это вызвало опасения того, что теперь спикер Игорь Володин может смещать с должностей глав комиссий депутатов-оппонентов, и породило обвинения в адрес председателя в узурпации власти и диктаторских замашках.
Читайте также:

Депутат Тимофей Жуков говорит, что таким образом будет возвращена норма, которая существовала до 2013 г. "У нас часто очень не хватало кворума в прошлом году. Я считаю, нормально то, что усилились позиции спикера. Спикером может стать любой депутат городской думы и он этими полномочиями будет наделён", - рассказал он Накануне.RU.

По его мнению, речь идёт прежде всего об оптимизации графиков работы и обеспечения кворумов комиссий. "Теперь депутаты могут рассчитывать на то, что их кто-то лишний раз подменит, если у них какие-то обстоятельства - отпуска или что-то ещё. У нас некоторые заседания в лето уходят. А два человека – спикер и вице-спикер всегда, кроме дней отпуска и праздников, находятся на рабочем месте", - считает Тимофей Жуков.

Впрочем, не все депутаты отнеслись к нововведениям с подобным оптимизмом. Владимир Крицкий отмечает, что необходимость подобного решения неочевидна, а вот минусы на поверхности - происходит нарушение демократии в работе выборного органа.

По регламенту любой депутат может посещать с правом совещательного голоса любое заседание комиссии, но работать с правом решающего голоса может только в двух комиссиях. Председатель и зампредседателя думы не являются исключением, они такие же депутаты, как и все остальные. Кроме того, подобные изменения могут спровоцировать конфликты.

"Представьте себе - председатель или зампредседателя подписал распоряжение о назначении комиссии при действующем председателе. Как-то это не очень хорошо с точки зрения морали", - отметил Владимир Крицкий в беседе с Накануне.RU.

Александр Колесников, предлагавший сначала рассмотреть изменения на заседании комиссии по муниципальному самоуправлению, тоже считает, что в случае вмешательства председателя думы в деятельность комиссий будут нарушены принципы демократии. Парламентарий согласен с тем, что регламент нужно изменять и дополнять, он и сам подготовил ряд предложений, однако направил своё мнение в комиссию по МСУ.

Вместе с тем, игнорирование мнения комиссии - это не нарушение закона, а скорее "моральное нарушение". "Как эти депутаты будут в глаза Вихареву [председатель комиссии по МСУ] смотреть - я не знаю", - подчеркнул Александр Колесников.

Отметим, что некоторые наблюдатели связывают очередную попытку личного усиления Игоря Володина в гордуме с намерением стоящих за ним групп еще больше влиять на городские процессы и политику администрации города. Якобы они даже видят амбициозного спикера в кресле главы города.

Игорь Володин(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Спикер гордумы Екатеринбурга "узурпирует власть" - Володин получает право решающего голоса в комиссиях

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, гордума, Володин, Жуков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.03.2020 21:49 Мск Вихрь свержения: кто, как и почему голосовал за смещение депутата Вихарева с поста
Ранее 17.03.2020 10:36 Мск "Как минимум, придется извиниться": депутат Вихарев заявил о последствиях для Володина за свое снятие
Ранее 17.03.2020 09:25 Мск Депутата Вихарева сняли с поста главы комиссии - Володин продавил решение
Ранее 17.03.2020 09:25 Мск Спикер екатеринбургской думы обвинил депутата Вихарева в самопиаре и дискредитации города
Ранее 25.02.2020 13:07 Мск "Причина в грубости и мате". Спикер екатеринбургской думы объяснил свою атаку на самого эпатажного депутата
Ранее 25.02.2020 12:37 Мск "Женщины попросили". Володин объяснил отсутствие вопроса об отставке Вихарева приближающимся 8 марта
Ранее 25.02.2020 09:14 Мск Спикер гордумы передумал лишать полномочий одного из самых активных екатеринбургских депутатов
Ранее 19.02.2020 10:59 Мск "Это провокация перед большой войной, в которую втянут и губернатора", - Вихарев отреагировал на свою отставку
Ранее 19.02.2020 08:40 Мск Володин не унимается: Вихарева по политическим причинам сместили с поста главы комиссии
Ранее 18.02.2020 17:16 Мск "Городская дума превращается в ИП Володин": Колесников ответил на попытку спикера свергнуть его с должности
Ранее 18.02.2020 13:55 Мск Узурпация думы началась: в Екатеринбурге попытались лишить поста одного из самых заметных депутатов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети