В Москве задержали курганца, который насиловал девушек в гостинице "Измайлово"

В Москве в гостинице "Измайлово" задержан 38-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании женщин.

Как пишет Mash, мужчину зовут Сергей Вотинцев, он - уроженец Курганской области, безработный и ранее судимый.

Известно, что в августе прошлого года курганец познакомился с девушкой в социальных сетях и пригласил ее на свидание в "Измайлово". Злоумышленник обманным путем затащил свою жертву в номер, где изнасиловал. Позднее - в январе 2020 года - он проделал то же самое уже с другой девушкой.

Сейчас Вотинцева задержали, правоохранители проверяют его на причастность к похожим эпизодам в Москве и Московской области.