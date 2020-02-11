23 Августа 2020
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Происшествия Курганская область В России Москва
транспорт, машины, Москва (2019) | Фото:Накануне.RU

В Москве задержали курганца, который насиловал девушек в гостинице "Измайлово"

В Москве в гостинице "Измайлово" задержан 38-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании женщин.

Как пишет Mash, мужчину зовут Сергей Вотинцев, он - уроженец Курганской области, безработный и ранее судимый.

Известно, что в августе прошлого года курганец познакомился с девушкой в социальных сетях и пригласил ее на свидание в "Измайлово". Злоумышленник обманным путем затащил свою жертву в номер, где изнасиловал. Позднее - в январе 2020 года - он проделал то же самое уже с другой девушкой.

Сейчас Вотинцева задержали, правоохранители проверяют его на причастность к похожим эпизодам в Москве и Московской области.

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В Москве задержали курганца, который насиловал девушек в гостинице "Измайлово"

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Теги: Сергей Вотинцев, Москва, Измайлово, насилие, девушки, задержание, Курган



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