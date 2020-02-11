Столтенберг: Распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО

Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли договориться о возложении вины за это на Россию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, РФ "начала нарушать договор много лет назад", передает ТАСС.

Столтенберг признал, что распад договора РСМД - отрицательный момент. Но, добавил генсек, он "продемонстрировал важность и силу НАТО", поскольку страны-члены альянса смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия.

Ранее генсек НАТО заявил,что Североатлантический альянс намерен отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729, которая была одной из причин разрыва Договора ДРСМД.

2 февраля 2019 года Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД, поставив при этом условие РФ - уничтожить ракеты 9М729. В итоге за полгода компромисса достичь не удалось. 2 августа МИД РФ объявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США.