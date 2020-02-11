В свердловской полиции назвали самые подделываемые купюры: больше всего их в Екатеринбурге

Сотрудники свердловского гарнизона полиции проводят профилактическую операцию "Купюра", целью которой является информирование населения и представителей торговли о находящихся в незаконном обороте поддельных денежных купюрах достоинством пять, две и одна тысяча рублей.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, сыщики подразделений по борьбе с экономическими преступлениями участвуют в инструктажах продавцов-кассиров и работников сферы обслуживания: именно эта категория, как правило, чаще других сталкивается с так называемыми "фантиками". Заинтересованным лицам представители МВД раздают список серий и номеров наиболее распространенных поддельных денежных купюр, а также методические рекомендации "Алгоритм действий при обнаружении ПДК".

К примеру, реализаторы обязаны принять меры к изъятию купюры, нажать тревожную кнопку, а при отсутствии таковой, отвлечь сбытчика и под предлогом размена денег или отсутствия какого-либо товара отойти к другому продавцу, вызвать охрану и сотрудников полиции. При невозможности задержания подозреваемого необходимо запомнить его приметы, других лиц, которые находились со сбытчиком и автотранспорт. Поддельную купюру возвращать не допускается.

"Об актуальности проблемы фальшивомонетчества говорит и ведомственная статистика. Только в 2019 году по статье 186 УК РФ – "изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" органами внутренних дел Свердловской области возбуждено 263 уголовных дела. Сыщиками установлено 17 сбытчиков, задокументирована их причастность к 40 фактам противоправной деятельности, изъято 119 ПДК. Основная масса фальшивых купюр (98%) изымается в кредитных организациях при поступлении торговой выручки от субъектов предпринимательской деятельности, которые самостоятельно не могут выявить признаки подделки и принимают фальшивые деньги в качестве средств оплаты. Наибольшее количество ПДК сбывается в Екатеринбурге (85%). Около 78% ПДК номиналом 5000 рублей, 20% - 1000 рублей", - отметил полковник Горелых.

Определить подлинность купюр можно несколькими способами. Принимая в качестве оплаты или сдачи бумажную банкноту, нужно обращать внимание на следующие элементы зашиты:

- качество бумаги (фальшивые банкноты печатаются на обычной бумаге, которая находится в свободной продаже, соответственно она не имеет характерного хруста и быстро изнашивается);

- краска на фальшивых купюрах осыпается, появляются трещины и пробелы;

- металлизированная ныряющая нить на поддельных деньгах легко отклеивается, в настоящих купюрах данный защитный элемент внедрен в бумагу (проникает в слои) и никогда не отклеивается;

- покрытие эмблемы Банка России на настоящей купюре обладает цветопеременным эффектом при смене угла рассмотрения; на поддельных купюрах эмблема переливается и блестит, но цвет не меняет;

- на лицевой части подлинной купюры имеется поле, которое под прямым углом зрения выглядит однотонным, но при наклоне поле переливается радужными полосами.

Подробную информацию о признаках подлинности можно получить на официальном интернет-сайте Банка России. Списки серий и номеров ПДК размещены на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Валерий Горелых призывает граждан быть бдительными. По его мнению, невнимательность при работе с наличными денежными средствами способствует развитию криминальной среды, и в конечном итоге негативно влияет на экономику и безопасность страны в целом. Телефон доверия управления ЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области по линии противодействия фальшивомонетничеству: 8 (343) 358-85-83.