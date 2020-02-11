В Тюмени суд может изменить очередность выплат, чтобы сотрудники "Инвест-Силикат-Стройсервиса" получили зарплату

В администрации Тюменского района состоялась встреча представителей власти, прокуратуры, а также сотрудников "Инвест-Силикат-Стройсервиса", перед которым есть большой долг по зарплате. Разговор шел, в частности, о порядке выплат, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко рассказал Накануне.RU, что около 300 работников предприятия не могут получить долг по зарплате в 60 млн руб. "Работники находятся в отчаянии, они готовы к акциям протеста. Областные чиновники все, что надо, сделали, но уперлись в "Сбербанк", который является основным кредитором завода и руководит конкурсным производством", - сказал Левченко.

Он добавил, что "производства на "Инвест-Силикат-Стройсервисе" сейчас нет". "Планировали его запустить, но когда начали разбираться, конкурсный управляющий стал объяснять, что надо взять в долг щебень, песок, электроэнергию. Как только деньги на это "упадут" на счет предприятия, их снимут налоговая или тот же банк", - отметил политик.

О своей работе по реализации имущества предприятия рассказал на встрече с инициативной группой работников конкурсный управляющий Валерий Земтуров. Разговор состоялся по его инициативе. На встречу также приехали прокурор Тюменского района Дмитрий Попов, замглавы района Сергей Ивченко, председатель Тюменской областной организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов Петр Юрченко.

Земтуров рассказал, что по незалоговому имуществу – гаражному комплексу в Тюмени – 3 февраля прошли первые торги. Желающих выкупить это имущество за 14 млн руб. не оказалось, поэтому в ближайшее время состоятся повторные торги, цена будет снижена на 10%. На аукцион выставлен металлолом, торги намечены на 17 февраля.

До конца февраля будет завершена оценка имущественного комплекса. Если Комитет кредиторов своевременно ее утвердит, то на торги здания, сооружения, оборудование предприятия будут выставлены во второй декаде марта 2020 г. Продажа имущественного комплекса, по мнению конкурсного управляющего, позволит полностью закрыть долги по зарплате в 60 млн руб.

Земтуров подал в суд заявление об изменении очередности погашения долгов. Сейчас счет предприятия арестован налоговой инспекцией, все поступающие деньги идут на погашение долга по налогам. Лидеры инициативной группы заводчан готовы поддержать этот иск на заседании суда, которое состоится уже 20 февраля.

Ивченко сообщил, что администрация "плотно работает с управляющим и готова помочь в решении возникающих вопросов. Например, поспособствовать максимальной информированности жителей Тюмени о продаже гаражей в гаражном комплексе на улице Эрвье.