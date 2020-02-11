В Москве и на Ямале могут ограничить продажу зажигалок детям

В Москве и на Ямале могут ограничить продажу зажигалок детям. Об этом говорилось на слушаниях в Общественной палате (ОП) РФ на тему "Сниффинг - угроза подростковой токсикомании, анализ проблемы, механизмы преодоления. Региональные законодательные инициативы".

При так называемом сниффинге состояние опьянения достигается вдыханием бытового газа, используемого в баллончиках для зажигалок или в самих зажигалках.

На слушаниях было отмечено, что подготовлена законодательная инициатива об ограничении продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный и другие виды газов. Пилотными регионами станут Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Член ОП РФ, руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что в 65 субъектах РФ подтвердили, что проблема сниффинга существует: подростки покупают газовые баллоны и используют их в качестве наркотика. По его словам, в 2020 году 90% таких покупателей - это несовершеннолетние токсикоманы.



По данным Следственного комитета, в России в 2016-2018 гг. от токсикомании погибли более 360 детей, в том числе от вдыхания бытового газа.



Замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов отметил доступность газовых баллончиков для подростков. И добавил, что законопроект, предусматривающий полный запрет розничной продажи несовершеннолетним баллонов со сжиженным углеводородным газом любой емкости или устройств, имеющих контейнер со сжиженным газом, прошел в регионе первое чтение. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.



Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов сообщил, что подобную инициативу одобряют и в столице.



В то же время заведующий Московской городской коллегией адвокатов "Бюро адвокатов "Де-юре", эксперт ОП РФ Никита Филиппов подчеркнул, что проблема может быть решена только на федеральном уровне - нужно дать возможность Правительству РФ составлять списки опасных для здоровья веществ либо их концентраций.