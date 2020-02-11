В Кургане расстреляли полицейскую машину, пострадал сотрудник

В Кургане злоумышленник расстрелял полицейский автомобиль.

Сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Дзержинского. Полицейские на служебной машине патрулировали район. Раздался выстрел из пневматического оружия.

Оказалось, что стреляли из окна подъезда. Полицейские установили личность мужчины - им оказался ранее судимый гражданин. Сейчас он задержан.

Возбуждено уголовное дело.