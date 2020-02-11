Вторая смерть силовиков за 10 дней. В Югре в аварии вновь погибли двое полицейских

На трассе Сургут – Нижневартовск разбились два силовика, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

По предварительной информации, в 12.50 "УАЗ" столкнулся с "МАН", после чего первый автомобиль отбросило на "ГАЗ", ехавший в попутном направлении. В этот момент автомобиль "Скания", следовавший за "МАН", столкнулся с последним.

Водитель и пассажир "УАЗа" погибли на месте, ещё четыре пассажира получили различные травмы. Автомобиль "УАЗ" принадлежит "Центру хозяйственного и сервисного обеспечения" окружного УМВД.

Водитель и три пассажира – действующие сотрудники УМВД России по Нижневартовску, ехавшие в Нефтеюганск для проведения следственных действий.

Началась служебная проверка, трасса перекрыта.

Напомним, днем 2 февраля на одной из трасс в Сургутском районе погибли два сотрудника УМВД по Когалыму.