23 Августа 2020
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ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

КПРФ не против Бога в Конституции – Зюганов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал вызвавший бурные обсуждения вопрос о возможности включения в преамбулу Конституции упоминания Бога. "КПРФ не против Бога в Конституции", - сказал политик.
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При этом Зюганов заявил, что КПРФ не видит смысла голосовать во втором чтении за президентский законопроект о поправке к Конституции, если предложенные изменения не будут направлены на решение актуальных проблем страны, передает ТАСС.

"Мы сейчас внесли специально поправки, они носят принципиальный характер <...> Если все останется как есть, то эти поправки ничего не отражают конкретно, это намерение изменить ситуацию в лучшую сторону. Мы с этим согласны, но нет смысла затевать референдум и голосование, если вы не отвечаете на главные вопросы: почему вымирает страна, как это остановить <...> Без ответа на эти вопросы нет никакого смысла ни голосовать, ни утверждать поправки", - сказал он на пресс-конференции во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Зюганов против проведения всенародного голосования по поправкам к Конституции 22 апреля, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. "Нет смысла тащить на эти юбилейные даты никакие голосования. В апреле есть выходной день следующий. Например, 26-е число", - считает лидер КПРФ.

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КПРФ не против Бога в Конституции – Зюганов

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Теги: кпрф, геннадий зюганов, поправки в конституцию



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