В Екатеринбурге столкнулись два автобуса, троллейбус и легковушка

В Екатеринбурге сегодня произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. Три человека госпитализированы.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, все случилось около 15 часов напротив дома №4 по улице Репина: там произошло столкновение двух автобусов, легкового автомобиля и троллейбуса. По предварительным данным, водитель автобуса "Исудзу" маршрута №45 не справился с управлением и врезался в попутные автобус ПАЗ маршрута №48 и автомобиль "Киа". В результате легковушка оказалась зажатой между автобусом и троллейбусом №15, который забирал пассажиров на остановке.

Травмы получили три женщины – пассажиры автобуса "Исудзу". С ушибами они госпитализированы в ГКБ №23.

На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства аварии, опрашивают участников и очевидцев, проводят замеры и устанавливают личности пострадавших. Как отметили в ведомстве, движение на участке, где произошло ДТП, затруднено.