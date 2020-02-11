23 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Реанимация (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса, троллейбус и легковушка

В Екатеринбурге сегодня произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. Три человека госпитализированы.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, все случилось около 15 часов напротив дома №4 по улице Репина: там произошло столкновение двух автобусов, легкового автомобиля и троллейбуса. По предварительным данным, водитель автобуса "Исудзу" маршрута №45 не справился с управлением и врезался в попутные автобус ПАЗ маршрута №48 и автомобиль "Киа". В результате легковушка оказалась зажатой между автобусом и троллейбусом №15, который забирал пассажиров на остановке.

ДТП маршрутки, машины и троллейбуса на ул. Репина в Екатеринбурге(2020)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Травмы получили три женщины – пассажиры автобуса "Исудзу". С ушибами они госпитализированы в ГКБ №23.

На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства аварии, опрашивают участников и очевидцев, проводят замеры и устанавливают личности пострадавших. Как отметили в ведомстве, движение на участке, где произошло ДТП, затруднено.

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В Екатеринбурге столкнулись два автобуса, троллейбус и легковушка

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Теги: автобус, троллейбус, авария, ГИБДД, Екатеринбург



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