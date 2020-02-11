"Нареканий нет". Пермская клиника, чей сотрудник сознался в написании сообщений об "убийстве пациентов", заступилась за медика

В пермской больнице имени Гринберга в ответ на информацию о том, что их работник якобы писал на форуме об "убийстве в клинике ветеранов Великой Отечественной войны", сообщили, что нареканий к нему нет, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на одном из форумов появилась информация о том, что медик отключил от аппарата ИВЛ десятерых пациентов. Первой озвучена версия, что врач из Кирова, однако она не подтвердилась. После этого появлялись сведения, что эскулап якобы трудится в одной из клиник Перми. Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, комментируя итоги проверки информации, заявила, что "не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы". Позже медик признался, что был нетрезв, когда писал сообщения.

В пресс-службе больницы Накануне.RU сообщили, что для проверки сообщений об отключениях аппаратов ИВЛ во время работы была создана комиссия. Прошла проверка документов, проанализированы истории болезней, графики дежурств, эпикризы и заключения патологоанатомов по смертям пациентов отделения кардиологии за четыре года.

"Данных, указывающих на умышленное причинение вреда пациентам реанимации и проведение эвтаназии сотрудниками учреждения, нет. Сообщения, указанные в интернет-источниках, не подтвердились. Медбрат-анестезист Сергей Калинин, как и другие сотрудники отделения кардиологии, исправно выполняет свои профессиональные обязанности, нареканий со стороны руководства не имеет", - резюмировали в клинике.