В Госдуме придумали способ повлиять на судьбу Ксении Собчак

Депутаты Госдумы ищут управу на Ксению Собчак, у которой накануне на Первом канале состоялась премьера ток-шоу. На пленарном заседании нижней палаты парламента депутат от ЛДПР Василий Власов предложил рассмотреть ситуацию на комитете по информационной политике. Но член комитета Антон Горелкин ("Единая Россия") предложил коллеге по-другому бороться с "кровавой барыней" (название канала Собчак в Telegram – прим. ред.).

"Лайфхак для Василия Власова. Самый простой способ повлиять на судьбу Ксении Собчак — призвать всех сторонников ЛДПР не смотреть ее шоу. Рейтинги упадут, и передача закроется. Ну, а если не упадут, то это уже вопрос влиятельности партии :) И разбором телешоу на комитете ее точно не увеличить", - написал Горелкин в своем telegram-канале "Душитель интернета".

Кстати, программу Ксении оценили и не все зрители, но уже по другой причине – было не очень интересно. Хотя Собчак обещала эксклюзивный формат, его, судя по всему, так и не случилось. Вот что пишут в комментариях самой Ксении: "Декорации в стиле "пусть говорят" передача тоже. Тема (первый выпуск был посвящен сестрам Хачатурян – прим. ред.) замылена на всех каналах так, что и ваша передача показалась изрядно потертой", "Честно вообще не зашло. После первых 15 минут выключили. Ощущение было что это та же передача с Гордоном, перемешанная с Пусть Говорят".

Напомним, Ксения Собчак - дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в администрации которого в начале карьеры работал Владимир Путин. Была ведущей "Дома-2" на ТНТ, телеканала "Дождь", участвовала в оппозиционной деятельности, баллотировалась в президенты в 2018 году.