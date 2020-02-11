Минтранс оценил убытки авиакомпаний из-за отмены полетов в Китай в 1,6 млрд рублей

Минтранс оценил убытки авиакомпаний из-за приостановки полетов в Китай и предложил компенсировать перевозчикам 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

По его словам, сумма была рассчитана вместе с перевозчиками, но Минфин не согласен с методикой расчета.

Так, Юрчик пояснил, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. Но, с точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы.

В Минтрансе, в свою очередь, пояснили, что на это уйдет полтора-два месяца, кроме того, сейчас низкий сезон, передает "Интерфакс".

Напомним, с 14 февраля будет закрыто чартерное авиасообщение между Россией и Китаем. Соответствующее решение принято с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Запрет является временным.

С 1 февраля под запрет попали некоторые регулярные рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса. Минтранс разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из России в Китай, чтобы вывести россиян с территории КНР.