23 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Зеленский о Путине: "Кажется, он меня понял, что войну нужно заканчивать"

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что президент России Владимир Путин понял его, что войну в Донбассе нужно заканчивать.

Зеленский сказал, что, "несмотря на данные разведки... мне кажется, что он меня понял".

По его словам, продолжение конфликта опасно для России, и российские власти это понимают. Поэтому они готовы к прекращению войны в Донбассе.

Зеленский в том числе упомянул, что Москва готова к тому, чтобы изменить Минские соглашения, так как они невыполнимы. Франция и Германия это уже поняли, теперь настала очередь России, считает он.

"Так, как там записано, оно не работает", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня назначил главой своего офиса Андрея Ермака, который имеет контакты с Москвой и очень положительно оценивает назначение замглавы администрации президента России Дмитрия Козака куратором украинского направления. Это может быть сигналом к диалогу.

При этом Россия не раз заявляла, что Минские соглашения одобрены Совбезом ООН и не подлежат изменению. Зеленский же настаивает на прекращении конфликта лишь путем их изменения.

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Зеленский о Путине: "Кажется, он меня понял, что войну нужно заканчивать"

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Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин



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