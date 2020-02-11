В Тюмени инвалид пытается взыскать миллиард с властей региона

Тюменский правозащитник, инвалид второй группы Андрей Романов обратился в центральный суд Тюмени с иском о взыскании одного миллиарда рублей морального ущерба с областного правительства и администрации Тюмени.

Об этом он сообщил в видеообращении на своем Youtube-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Романов полагает, что власти нарушили права инвалидов, ряд федеральных законов и Конституцию РФ.

"Этот миллиард нужен мне для исполнения государственных гарантий и обязательств перед всеми инвалидами и многодетными семьями, которым необоснованно отказали в получении земельных участков и в постановке на учет, как нуждающихся в получении жилья по договорам социального найма. Очень будет интересно, когда на суд в качестве третьих лиц заявятся несколько десятков обманутых многодетных семей и инвалидов", - заявил он.

Правозащитник полагает, что регион искусственно сокращает количество граждан, претендующих на получение льгот.

Минимальный размер оплаты труда в Тюменской области не является фиксированной величиной. Правозащитник отметил, что основной МРОТ в 2019 г. составил 11 342 руб., а для инвалидов и многодетных семей - 100 руб.

"В моем распоряжении есть десятки отказов тюменских чиновников инвалидам и многодетным семьям в результате того, что согласно закону Тюменской области, их имущество, подлежащее обязательной регистрации превышает тысячекратный размер МРОТ. При этом указывается сумма 100 тыс. руб. Какие 100 руб., какие 100 тыс. ведь согласно закону Тюменской области эта сумма должна быть более 11 млн руб.", - высказался общественник.

Правозащитник Андрей Романов считает, что подобные неточности с размером МРОТ являются незаконными. Он утверждает, что эту проблему пытались решить уже более 12 лет.