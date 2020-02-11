Стадион "Екатеринбург-Арена" ждет проверка Счетной палаты России

Счетная палата России раскрыла план приоритетных проверок, которые будут проведены в 2020 году.

Как пишет РБК, среди прочего аудиторы займутся проверкой реализации в 2019-20 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году. Согласно этой концепции, до 2023 года федеральный бюджет будет покрывать до 95% затрат на содержание новых стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Планируется, что это обойдется государству более чем в 16 млрд руб. За это время региональные власти должны выбрать оптимальный вариант управления и выйти на окупаемость стадионов.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года процедура передачи "Екатеринбург-Арены" на баланс Свердловской области была официально завершена.

Ранее в эксклюзивном интервью нашему агентству президент ФК "Урал" Григорий Иванов предложил, как можно использовать стадион помимо футбольных матчей.