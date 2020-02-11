23 Августа 2020
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Спорт Свердловская область В России
Екатеринбург-арена, стадион (2018) | Фото: Накануне.RU

Стадион "Екатеринбург-Арена" ждет проверка Счетной палаты России

Счетная палата России раскрыла план приоритетных проверок, которые будут проведены в 2020 году.
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Как пишет РБК, среди прочего аудиторы займутся проверкой реализации в 2019-20 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году. Согласно этой концепции, до 2023 года федеральный бюджет будет покрывать до 95% затрат на содержание новых стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Планируется, что это обойдется государству более чем в 16 млрд руб. За это время региональные власти должны выбрать оптимальный вариант управления и выйти на окупаемость стадионов.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года процедура передачи "Екатеринбург-Арены" на баланс Свердловской области была официально завершена.

Ранее в эксклюзивном интервью нашему агентству президент ФК "Урал" Григорий Иванов предложил, как можно использовать стадион помимо футбольных матчей.

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Стадион "Екатеринбург-Арена" ждет проверка Счетной палаты России

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Теги: Екатеринбург-Арена, проверка, стадион



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Ранее 25.12.2019 10:14 Мск Стадион "Екатеринбург-Арена" официально отошел Свердловской области
Ранее 17.10.2019 07:53 Мск Стадион "Екатеринбург-Арена" передается в собственность Свердловской области

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