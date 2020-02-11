23 Августа 2020
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Экономика В России За рубежом
танкер (2019) | Фото:profile.ru

Die Welt: Россия, пользуясь санкциями, увеличила поставки нефти в США

За последние два года и особенно в 2019 году Россия существенно нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов в США. И даже стала в октябре вторым по величине поставщиком нефти в США после Канады, отмечает Агентство энергетической информации при министерстве энергетики США. Об этом пишет немецкая Die Welt.
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В ноябре Россия установила исторический рекорд по поставкам нефтепродуктов в США, превысив прошлогодний уровень в 2,5 раза. Это связано с влиянием санкций на потоки товаров на международных рынках, считает газета. Россия нарастила свои поставки из-за санкций США против Венесуэлы и Ирана. Из Венесуэлы США импортировали в среднем 15-20 миллионов баррелей нефти и два миллиона баррелей нефтепродуктов в месяц. В результате в России экспорт нефти за первые 11 месяцев 2019 года вырос почти на 4%.

Подобна ситуация с Турцией, которая импортировала нефть из Ирана. Российский экспорт нефти в Турцию за тот же срок достиг $3,4 млрд, увеличившись в 5,5 раз; в США - $5,7 млрд (прирост на 70%).

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Die Welt: Россия, пользуясь санкциями, увеличила поставки нефти в США

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Теги: Россия, США, санкции, нефть



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