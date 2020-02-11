Карантин в школах Челябинска продлен до 17 февраля

В Челябинске карантин в школах продлили до 17 февраля включительно, об этом в своем Telegram-канале написал руководитель пресс-службы городской администрации Владимир Сафонов.

Он отметил, что первая неделя карантина дала положительный эффект по снижению темпов прироста заболеваемости среди школьников.

"Поэтому он продолжает действовать", - отметил Сафонов.

Напомним, в Челябинской области все средние профессиональные образовательные учреждения закрыты на карантин до 18 февраля включительно.