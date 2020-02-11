Члены комиссии СовФеда пожаловались на отсутствие денег на командировки в регионы

Острое обсуждение необходимости существования временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития развернулось на очередном заседании комитета сената по экономической политике.

Глава комитета Андрей Кутепов поднял вопрос об эффективности и целесообразности комиссии, а ее члены бросились активно отстаивать необходимость существования подразделения, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, глава комиссии Сергей Калашников стал оправдываться за отсутствие выездных заседаний в регионах: "Есть комиссии, которым такие возможности (поездки в регионы – прим. ред.) не предоставляются. Зато мы с удовольствием заслушиваем губернаторов и их представителей". Правда оказалось, что последний губернаторский доклад был заслушан комиссией в начале декабря. Докладчиком был Сергей Левченко – на тот момент губернатор Иркутской области. "Последний был Левченко. Отчитался – его потом и сняли. А председатель заксобрания Иркутской области, не помню как зовут его, бомбардирует нас звонками, мол, когда вы к нам приедете", - рассказал Калашников. И тут же добавил: "У нас проблема с финансированием связана, и мы не наглеем".

Кутепов заметил, что работа комиссии во многом дублирует комитет, а полномочий у нее меньше. Члены комиссии стали доказывать, что им проще выстраивать диалог с другими комитетами и комиссиями и сенаторами в целом. Но глава комитета не унимался: "Ну и что такого комиссия значимого вносит? Обсудили состав нового правительства – и что?".

Тогда слово взял сенатор Иван Абрамов, он предложил Кутепову попросить для комиссии дополнительное финансирование и дополнительную зону ответственности, например, нацпроекты. "И люди сразу в комиссию потянутся", - добавил сенатор. "А вы входите в этот комитет?" – спросил Кутепов. "Входит", - ответил кто-то из коллег-сенаторов.