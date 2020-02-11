"Абсолютно здорова". В Тюмени выписана студентка из Китая, переболевшая коронавирусом

Главы тюменских областных управления Роспотребнадзора Галина Шарухо и департамента здравоохранения Инна Куликова на брифинге рассказали, что в Тюмени выписана студентка из Китая, ранее заболевшая коронавиурсом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня выписали студентку из Китая. Все лабораторные исследования показали, что у нее все хорошо. Получили данные по студентам, на 14-ые сутки их выпишем", - сказала Куликова.

Шарухо отметила, что студентка здорова, никаких ограничений для нее нет.

"Получены результаты первых анализов, взятых у эвакуированных туристов. Все результаты анализов, проведенных в лабораториях Тюмени и Новосибирска, отрицательные. Регламент соблюден", - сказала Куликова.

Шарухо отметила, что анализы возьмут также на 10-ый и 12-ый дни, и если они покажут отрицательные результаты, туристов выпишут. Китайская сторона высоко оценила тесты, которые разработали российские ученые для выявления коронавируса. Туристы, переведенные из "Градостроителя" в инфекционное отделение больницы, чувствуют себя хорошо. После отъезда туристов из центра здание обработают специальным образом.