Житель Среднего Урала стал жертвой мошенника, пытаясь купить себе поддельные права через интернет

Житель Среднего Урала стал жертвой мошенничества, переведя неизвестным 16 тысяч рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в МВД Верхней Салды, в полицию обратился молодой человек: он рассказал, что нашел в интернете фирму, которая обещала без прохождения какого-либо обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД выдать совершенно реальное водительское удостоверение. При этом цена за такую "услугу" была значительно ниже, чем плата за обучение в автошколе.

В итоге после переписки и направления копий документов, необходимых для оформления, продавец прав попросил 16 тысяч рублей. Деньги надо было перевести через социальную сеть, где происходило общение, что уралец и сделал.

Сразу после этого "представитель фирмы" перестал выходить на связь, а его страница оказалась удалена. Обманутый молодой человек пошел в полицию.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а по факту попытки купить права проводится проверка. Дело в том, что законом за использование поддельных документов предусматривается вплоть до года лишения свободы.