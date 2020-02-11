В Челябинской области закрыли на карантин все средние профессиональные образовательные учреждения

В Челябинской области все средние профессиональные образовательные учреждения закрыты на карантин до 18 февраля включительно. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина. В целом ситуация в регионе по гриппу и ОРВИ оценивается как эпидемическая.

"Уровень заболеваемости составил за неделю 44 тыс. 252 случая. Максимальный рост заболеваемости отмечен среди взрослого населения. Прирост составил 28%, среди школьников 22%. Эпидемический порог по области превышен на 36%, в том числе среди школьников на 78% и среди взрослых на 28%. У нас в 21 муниципальном образовании превышение порогов по заболеваемости более чем на 20%. Введен комплекс мероприятий по предупреждению и распространению гриппа и ОРВИ", - рассказала Светлана Лучинина.

За неделю в регионе было госпитализировано с ОРВИ и гриппом 816 человек, всего 1 тыс. 37 человек находятся на госпитализации.

"В 19 муниципалитетах приостановлен учебный процесс, школьники переведены на дистанционное обучение. Мы видим, что меры, которые были предприняты, эффективны и прироста заболеваемости у нас практически не отмечалось", - отметила она.

На заседании оперативного штаба по гриппу и ОРВИ было принято решение о приостановке учебного процесса в средних профессиональных учебных заведениях до 18 февраля. Рекомендовано также продлить карантины в школах. Сейчас школы закрыты на карантин в 19 муниципалитетах.

Высшие заведения продолжают работать. Приостановлено обучение в двух вузах: Уральском социальном институте и ЧелГУ.