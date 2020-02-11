В России опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС и в метрополитене

"Ростелеком", банк "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" протестируют на автозаправках систему оплаты за бензин с помощью биометрических данных.

Как передает "Интерфакс", были выбраны четыре пилотные автозаправочные станции в Москве. Предполагается, что автомобилисты смогут таким образом расплатиться не только в магазинах на АЗС, но и на самих колонках.

Кроме того, "Ростелеком", банк "Русский стандарт" и сеть кофеен CoffeeBean представили проект по внедрению биометрического эквайринга. Посетители CoffeeBean, подключенные к Единой биометрической системе, смогут оплатить заказ, пройдя биометрическую идентификацию через специальный терминал.

Также "Ростелеком" готовит с ВТБ два больших проекта: эквайринг в розничных сетях, которые обслуживает банк, и оплата проезда на Московском метрополитене с использованием биометрии.

Напомним, 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон №482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (о биометрической базе данных – авт.), созданный, как сказано в пояснительной записке, "для поддержания стабильности банковской системы". Для этого под предлогом удобства для вкладчиков ("можно работать со счетом, не выходя из дома") в России создается единая база биометрических данных.

Сдать свои отпечатки пальцев, фото лица и слепок голоса поначалу обяжут всех, у кого есть счет в банке (зарплата, пенсия, стипендия). Владеть базой будет единолично Центробанк, оператором Единой биометрической системы (ЕБС), которая включит в себя ранее созданную Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), стал "Ростелеком".

В январе сообщалось, что принятие проекта закона о сборе биометрических данных россиян приостановлено. Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков объяснил это тем, что депутаты аккуратно относятся к принятию цифровых законов. Аксаков подчеркнул, что финансирование цифрового направления в нацпроектах идет медленнее, чем в других и законопроекты принимаются медленнее. Это объясняется тем, что данная сфера связанна с защитой прав граждан, их персональных данных, а также с защитой бизнеса.