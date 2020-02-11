Россия построит в Таджикистане русскоязычные школы на 6 миллиардов рублей

Госдума ратифицировала межправительственное соглашение России и Таджикистана о строительстве и оснащении в таких городах как Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде школ, осуществляющих обучение на русском языке, передает корреспондент Накануне.RU.

Численность каждой из школ составит до 1200 учеников. Обучение будет вестись по российским образовательным стандартам, отмечается в пояснительной записке. Закончить строительство и оснащение планируется в 2021 году.

Замминистра просвещения РФ Павел Зенькович рассказал, что в Таджикистане уже работают две русскоязычные школы.

"Интерес к российскому образованию в Таджикистане сильно возрастает в последнее время", - заявил член комитета ГД по делам СНГ Иван Белеков.

Юрий Швыткин ("Единая Россия") поинтересовался, не будут ли переквалифицированы русские школы в заведения с другими профилями, когда они будут передаваться таджикской стороне. Зенькович ответил, что соглашение предусматривает перепрофилирование как нарушение. Тем не менее, сейчас готовится дополнительное соглашение о функционирование этих школ, которое должно закрепить статус школ как совместных. Регионы строительства определялись потребностью в школах, решение принималось совместно.

Школы сейсмоустойчивые, их стоимость 1,2 млрд руб. на каждую. Эти средства Минфин РФ предусмотрел в федеральном бюджете, рассказал замминистра.

В 2019 году уже начались работы, например, утверждены участки под строительство школ.

Что касается кадров для школ, еще в 2017 году стартовал проект по командированию учителей в Таджикистан. Он был очень успешным (по словам замминистра), и сейчас проект распространяется на другие страны. В Таджикистане сейчас работают 50 учителей во всех регионах государства. Минпросвещения видит три источника кадров: часть учителей, которые уже работают в Таджикистане; выпускники Славянского университета в Душанбе; граждане Таджикистана, закончившие российские вузы по квоте.

Около 30 тыс. человек в Таджикистане являются русскоязычными. "Таджикская сторона будет разрабатывать свои принципы набора в эти школы. Мы будем стараться сделать так, чтобы в дополнительном соглашении было отмечено, что приоритет должен отдаваться детям из русскоязычных семей", - заявил Зенькович.

"Давно доказано, что вложения в образование в других странах на своем языке – это очень ценное вложение. Как правило те, кто получил образование на русском языке, – становится другом России", - заметил депутат Олег Смолин (КПРФ). Он также добавил, что проблемой сейчас является тот факт, что трудовые мигранты из Таджикистана сейчас не слишком хорошо говорят на русском языке и не интегрируются в российское общество. Также Смолин и другие депутаты отметили, что, возводя школы в других государствах, властям стоит не забывать о России, где финансирование образования находится не в лучшем состоянии.

"Русскоязычных людей в Таджикистане меньше процента, - заявил Сергей Иванов (ЛДПР). – Для кого будут эти школы? Мы сейчас 6 миллиардов рублей дарим Таджикистану. И надеемся, что это обернется нам какой-то мягкой силой. Если вы думаете, что мы будем учить этих людей, а они потом будут нам улыбаться и обниматься – вы ошибаетесь".