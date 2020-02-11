Зеленский уволил главу своего офиса, назначив на его место переговорщика с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего офиса Андрея Богдана, назначив вместо него своего помощника Андрея Ермака.

Богдан - друг детства Зеленского. Слухи о его отставке появились вскоре после назначения. Затем все утихло, но зимой они пошли снова. На днях Зеленский сам признал, что в его окружении есть конфликты.

"Теперь каждый сам за себя", - так цитируют украинские СМИ реакцию Богдана.

Интересно, что Ермак, как он сам заявил, очень положительно оценивает назначение замглавы администрации президента России Дмитрия Козака куратором украинского направления. Не исключено, что таким образом Зеленский дает сигнал России, что готов к диалогу. Тем более что МИД РФ сегодня заявил, что встреча в "нормандском формате", намеченная на апрель, под угрозой срыва из-за невыполнения предыдущих договоренностей, достигнутых 9 декабря в Париже.

Политолог Михаил Подоляк считает, что отставка Богдана "принципиально ничего не меняет".

А вот противники Зеленского, которые подозревают его в желании наладить отношения с Россией, еще больше усилили свои подозрения. Так, "Движение сопротивления капитуляции" написало, что назначение Ермака - это "курс на капитуляцию в войне с Россией".

Депутат Рады от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Владимир Арьев написал, что "человек с дружественными контактами в Кремле и личными бизнес-интересами в РФ формализовался у Зеленского".

А лидер "Нацкорпуса" (запрещенная в России неонацистская организация) Андрей Билецкий охарактеризовал так: "Ермак - это не переговорщик от Украины с Россией, это переговорщик от России на Украине".