В югорском поселке, где водитель сбил ребенка у школы, заявили об отсутствии жалоб на содержание дорог

Глава поселка Пионерский Советского района Венера Зубчик прокомментировала ситуацию с содержанием дорог в муниципалитете, передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что проверки состояния улично-дорожной сети со стороны контролирующих органов ОГИБДД ОМВД России по Советскому району проводятся регулярно. За содержание дорог отвечает ИП Лазуркевич С.Р.

"В 2020 г. предписаний и представлений контрольно-надзорных органов по ненадлежащему содержанию данного участка ул. Ленина не выносилось, письменных и устных обращений в адрес администрации от жителей не поступало. По участку дороги, на котором произошло ДТП, нарушений контролирующими органами не выявлялось", - заявила она.

Напомним, в минувшую пятницу водитель сбил ребенка, который вышел из школы. Видеозапись попала в соцсети. Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице. Общественники утверждают, что причиной произошедшего могла стать плохая видимость на переходнике и плохая чистка дорог.