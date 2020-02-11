В югорском поселке, где водитель сбил ребенка у школы, заявили об отсутствии жалоб на содержание дорог

23 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/interior/apartments/studios/size/diz/24m/ здесь.
Юду: http://remont.youdo.com/minor-repair/jalousie/, смотреть тут.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/carpentry/window/grids/, выбирай YouDo!



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
() |

В югорском поселке, где водитель сбил ребенка у школы, заявили об отсутствии жалоб на содержание дорог

Глава поселка Пионерский Советского района Венера Зубчик прокомментировала ситуацию с содержанием дорог в муниципалитете, передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что проверки состояния улично-дорожной сети со стороны контролирующих органов ОГИБДД ОМВД России по Советскому району проводятся регулярно. За содержание дорог отвечает ИП Лазуркевич С.Р.

"В 2020 г. предписаний и представлений контрольно-надзорных органов по ненадлежащему содержанию данного участка ул. Ленина не выносилось, письменных и устных обращений в адрес администрации от жителей не поступало. По участку дороги, на котором произошло ДТП, нарушений контролирующими органами не выявлялось", - заявила она.

Напомним, в минувшую пятницу водитель сбил ребенка, который вышел из школы. Видеозапись попала в соцсети. Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице. Общественники утверждают, что причиной произошедшего могла стать плохая видимость на переходнике и плохая чистка дорог.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В югорском поселке, где водитель сбил ребенка у школы, заявили об отсутствии жалоб на содержание дорог

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, ребенок, водитель, Лада Гранта, Антон Пантин, Венера Зубчик, содержание дорог



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.02.2020 08:43 Мск В ХМАО водитель сбил ребенка на "пешеходнике" у школы. Причиной ДТП могла стать плохая чистка дорог

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети