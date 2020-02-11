23 Августа 2020
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Общество Свердловская область Челябинская область
Дмитрий Федечкин, директор департамента по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области (2014) | Фото: Накануне.RU

Федечкин - о версиях его ухода из РМК: "Наведение тени на плетень"

Экс-руководитель пресс-службы двух челябинских губернаторов Бориса Дубровского и Алексея Текслера Дмитрий Федечкин уходит с поста директора департамента по связям с общественностью "Русской медной компании".

Как рассказал Накануне.RU Федечкин, увольняется он 2 марта. О предположениях некоторых СМИ и общественников, которые говорили, что он якобы создавал напряжение между губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и главой РМК Игорем Алтушкиным, Федечкин ответил просто:

"Я расцениваю эти предположения и разговоры как наведение тени на плетень", - отметил Дмитрий Федечкин.

На своей странице в Facebook он написал, что готовится к старту нового проекта.

"Объявляю мобилизационный сбор резюме для дерзких и целеустремленных, готовых работать со мной в одной команде. Если вы, мои друзья, из мира медиа, чувствуете, что застоялись и хотите большего, расти и растить, готовы сменить привычную обстановку ради профессионального прогресса и работе в команде с проактивным развитием, то милости прошу ко мне в личные сообщения", - написал Федечкин.

Что это будет за проект, он не пояснил.

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Федечкин - о версиях его ухода из РМК: "Наведение тени на плетень"

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Теги: Дмитрий Федечкин, отставка, РМК, Челябинск, Екатеринбург



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