Главный военный прокурор России посетит Екатеринбург. Программа визита

В четверг, 13 февраля, в Екатеринбурге состоится расширенное заседание коллегии военной прокуратуры Центрального военного округа. Оно пройдет под председательством главного военного прокурора России Валерия Петрова, который лично посетит уральскую столицу.

В ходе мероприятия будут подведены итоги работы военных прокуроров ЦВО в прошлом году и определены задачи на 2020 год. А за день до заседания коллегии, 12 февраля, Петров проведет личный прием военнослужащих, членов их семей, военных пенсионеров и других.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре РФ, прием будет вестись в здании военной прокуратуры ЦВО по адресу: улица Луначарского, 215а/1. Записаться на него можно по телефонам: 8 (343) 355-32-91 и 359-34-94.