В Тюмени выстрелом в упор убили "стрелка из Кристалла". Подозреваемый задержан

В Тюмени задержан мужчина, подозреваемый в убийстве "стрелка из Кристалла", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

По версии следствия, 8 февраля на одной из баз отдыха Тюмени 43-летний обвиняемый и потерпевший поссорились. Злоумышленник выстрелил в упор в голову оппонента, отчего последний погиб. Стрелка удалось задержать, ему предъявлено обвинение, вскоре его могут арестовать.

По некоторым данным, жертва нападения – стрелок, утроивший пальбу в "Кристалле".

Напомним, сообщение о стрельбе в ТЦ "Кристалл" поступило силовикам в 14.49 3 июля 2019 г. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введен план "Перехват". Позже стрелявшего и его подельников задержали, у одного из участников конфликта изъяли "травмат", который он передал другому злоумышленнику, и охотничий карабин. Стрелок уже в полиции заявил, что сожалеет о случившемся. В Союзе армян Тюменской области назвали случившееся "беспрецедентным проявлением беспредела". За "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" злоумышленник наказан 11 месяцами исправительных работ с удержанием 15% дохода. Позже Тюменский областной суд оставил вердикт в силе.