Случаи заболевания коронавирусом выявлены в Африке

В МИД России сообщили о случаях заболевания коронавирусом в Африке.

"Они есть", - сказал заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Озеров. Подробностей он не привел, передает "Интерфакс".

Власти африканских стран ранее не сообщали о случаях заражения на континенте. По данным Associated Press, в Африке живут около 1 млн выходцев из Китая.

Напомним, число жертв вкоронавируса 2019-nCoV за минувшие сутки перевалило за тысячу, составив на утро 11 февраля 1016 человек. Выздоровело полностью в четыре раза больше – около 4 тыс. человек. Официально подтверждены более 42,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, большая часть из них – в континентальном Китае.

Ранее стало известно о том, что инкубационный период коронавируса может составлять 24 дня, а не 14.