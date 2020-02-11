23 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени противники изменений Конституции РФ проведут собрание

14 февраля в Тюмени состоится собрание комитета общественной кампании "НЕТ!". Как сообщили Накануне.RU организаторы, участники собрания смогут высказать мнение по поводу предложенных Владимиром Путиным поправок к Конституции.

"Во время встречи будет обсуждаться план действий на ближайшие несколько недель", - сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в гостинице "Спасская" в зале "Малевич". Начало в 19.00.

Напомним, согласно данным опроса "Левада-центра" 67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета.

В первую тройку по важности также попали запрет иностранного гражданства для чиновников (51%) и гарантии МРОТа не ниже прожиточного минимума (50%). Меньше всего наряду с Госсоветом жителей России волнует перераспределение полномочий президента в пользу парламента при назначении премьера и министров (11%).

Принять участие в голосовании по поправкам готовы 64% респондентов, а 72% собираются их поддержать, сообщают "Ведомости".

Поправки в Конституцию предложены "не для того, чтобы продлить свои полномочия", сообщил ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями общественности в Череповце.

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В Тюмени противники изменений Конституции РФ проведут собрание

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Теги: Конституция РФ, обсуждение, общественное движение нет



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