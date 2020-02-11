23 Августа 2020
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Армия и ВПК В России В бывшем СССР
киргизия авиабаза кант (2009) | Фото: Накануне.ru

Россия будет использовать беспилотники на военной базе Кант в Киргизии

Госдума ратифицировала протокол между Россией и Киргизией по условиям пребывания на территории последней военной базы ВС РФ. Главами государств документ был подписан в Бишкеке в 2019 году.

Протокол был дополнен статьями о беспилотных авиационных системах и БПЛА, правилами их полетов над территорией Киргизии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вступление в силу протокола позволит российской стороне ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение", - говорится в пояснительной записке к протоколу.

Кроме того, протокол уточняет размер российской военной базы. В ходе инвентаризации выяснилось, что реальные площади, занимаемые военными, превышают предусмотренные соглашением на более чем 58 га.

"Протоколом установлена новая (более высокая) ежегодная арендная плата за использование российской  стороной земельных участков и участка акватории, составившая сумму, эквивалентную 4 794 095 долларам США. Финансирование расходов на реализацию протокола после его вступления в силу будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых Минобороны России на соответствующий год", - говорится в записке.

Еще одно положение протокола – если российская сторона реконструирует какие-либо части летного поля аэродрома Кант, то они будут принадлежать РФ, но в случае ликвидации военной базы будут переданы Киргизии.

Есть и уточнения грамматического характера. Так, слова "кыргызский" и "Кыргызская Республика" и их производные заменены словами "киргизский" и "Киргизская Республика" и их производными.

Депутат Андрей Альшевских ("Единая Россия") поинтересовался, почему была свернута программа по обучению в Киргизии военных кадров для базы Кант. "Мы пошли по пути обучения наших киргизских коллег в наших учебных заведениях", - рассказал замминистра обороны РФ Николай Панков.

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Россия будет использовать беспилотники на военной базе Кант в Киргизии

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Теги: база кант, киргизия, беспилотники, бпла, ратификация



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