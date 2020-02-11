23 Августа 2020
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: nibler.ru

На Южном Урале в карантинных пунктах находятся 30 граждан КНР

В Челябинской области в карантинных пунктах, организованных в Челябинске и Миассе, находятся 30 граждан КНР. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова

Она подчеркнула, что подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Челябинской области не зарегистрировано.  

"С признаками ОРВИ у нас госпитализирован 31 человек, по 26 результаты (на коронавирус) отрицательные, пять ещё находятся в работе. У нас уже выписанных пациентов из стационара по выздоровлению 16 человек. Это граждане как Российской Федерации, так и КНР, которые демонстрировали проявления болезни, но по результатам обследования имели другие виды респираторных инфекций и гриппа", - рассказала она. 

30 граждан КНР, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, находятся в пунктах непрерывного медицинского наблюдения. Из них 15 в Миассе и 15 в областном противотуберкулезном диспансере.  

"Установлена охрана, соблюдаются все ограничительные мероприятия", - подчеркнула она. 

"Все въезжающие граждане, которые были на этой территории или были в контакте, они осматриваются медперсоналом. При наличии инфекционных проявлений госпитализируются в стационар в изоляционные боксы, при отсутствии наблюдаются на дому", - добавила замминистра.

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На Южном Урале в карантинных пунктах находятся 30 граждан КНР

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Теги: карантин, коронавирус, кнр, китай



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