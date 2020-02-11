На Южном Урале в карантинных пунктах находятся 30 граждан КНР

В Челябинской области в карантинных пунктах, организованных в Челябинске и Миассе, находятся 30 граждан КНР. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Она подчеркнула, что подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Челябинской области не зарегистрировано.

"С признаками ОРВИ у нас госпитализирован 31 человек, по 26 результаты (на коронавирус) отрицательные, пять ещё находятся в работе. У нас уже выписанных пациентов из стационара по выздоровлению 16 человек. Это граждане как Российской Федерации, так и КНР, которые демонстрировали проявления болезни, но по результатам обследования имели другие виды респираторных инфекций и гриппа", - рассказала она.

30 граждан КНР, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, находятся в пунктах непрерывного медицинского наблюдения. Из них 15 в Миассе и 15 в областном противотуберкулезном диспансере.

"Установлена охрана, соблюдаются все ограничительные мероприятия", - подчеркнула она.

"Все въезжающие граждане, которые были на этой территории или были в контакте, они осматриваются медперсоналом. При наличии инфекционных проявлений госпитализируются в стационар в изоляционные боксы, при отсутствии наблюдаются на дому", - добавила замминистра.