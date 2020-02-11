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Происшествия Пермский край
(2004) |

"Был пьян". Медбрат пермской клиники сознался в авторстве сообщений об "убийстве ветеранов Великой Отечественной войны"

Сотрудник больницы имени Гринберга в Перми признался, что, будучи пьяным, оставил сообщения о том, что "убивал ветеранов Великой Отечественной войны, отключая их от аппаратов ИВЛ".

Напомним, на одном из форумов появилась информация о том, что медик отключил от аппарата ИВЛ десятерых пациентов. Первой озвучена версия, что врач из Кирова, однако она не подтвердилась. После этого появлялись сведения, что эскулап якобы трудится в одной из клиник Перми. Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, комментируя итоги проверки информации, заявила, что "не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы".

Медбрат-анестезист отделения интенсивной терапии горбольницы имени Гринберга в Перми признался, что это он оставил анонимные сообщения на портале "Двач" о том, что "убивал стариков, отключая их от систем жизнеобеспечения", сообщает Тelegram-канал Baza. Он утверждал на форуме, что "убил 10 ветеранов Великой Отечественной войны". Эскулапа сразу проверили на детекторе лжи. Прямо перед прохождением процедуры он признался, что писал на "Дваче" подобные сообщения, однако поклялся, что никого не убивал и вся информация об этом – ложь.

Детектор лжи подтвердил, что проходивший его человек – автор этих сообщений, а также то, что он не лжёт, говоря о том, что никого не убивал. Однако полиграф – не истина в последней инстанции, и следователи проверяют медкарты всех больных, скончавшихся в отделении, где трудится медик, за время его работы. Своим коллегам врач поклялся, что никогда и не думал никого убивать и просто был пьян, когда оставлял на форуме сообщения.

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"Был пьян". Медбрат пермской клиники сознался в авторстве сообщений об "убийстве ветеранов Великой Отечественной войны"

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Теги: анестезиолог, искусственная вентиляция легких, Оксана Мелехова



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