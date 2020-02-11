Для виновника страшной аварии на Фурманова в Екатеринбурге потребовали 11 лет "строгача"

Прокуратура озвучила свои требования по поводу наказания для жителя Екатеринбурга Владимира Пузырева, обвиняемого в страшной аварии на улице Фурманова в конце 2018 года.

Напомним, ДТП произошло 14 ноября: в тот день водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов – 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Все пострадавшие получили тяжелые травмы.

Водитель был арестован, позже выяснилось, что он ездил по поддельному удостоверению. Сейчас Пузыреву вменяется сразу несколько статей Уголовного кодекса.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе судебного следствия государственный обвинитель настоял на назначении мужчине наказания в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок его просят направить в исправительную колонию строгого режима.

Суд назначил оглашение приговора Владимиру Пузыреву на 3 марта.

Напомним, сам предполагаемый виновник аварии на Фурманова не согласен с квалификацией обвинения. Он утверждает, что в момент ДТП был без сознания.