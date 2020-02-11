В Кургане уволенный с работы за оскорбление Путина активист выйдет на пикет в поддержку запрещенной "Сети"

Руководитель курганской ячейки общественной организации "АгитРоссия" Евгений Жуков, который лишился работы после оскорблений в адрес президента страны Владимира Путина, готовит в Кургане очередную акцию.

Как рассказали Накануне.RU в кругах, близких к Жукову, активист планирует выйти к кинотеатру "Россия" в одиночный пикет в поддержку осужденных участников запрещенной в России организации "Сеть".

"Женя рубит на корню всю свою дальнейшую жизнь и карьеру. Это его право, пусть развлекается", - отметил источник.

Жуков планирует поддержать семерых осужденных, которых накануне Приволжский окружной военный суд приговорил к реальным срокам в колониях строгого и общего режима за участие в деятельности террористической организации, хранение боеприпасов и взрывчатки и сбыт наркотиков.

Напомним, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, которых следствие считало создателями и руководителями террористической организации "Сети" (запрещена в России - прим.), приговорены к 18 и 16 годам колонии строгого режима. Злоумышленники готовили теракты ради дестабилизации обстановки в стране.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Жукова задержала полиция в феврале 2019 года, когда он гулял в маске Путина по городу. Молодой человек также нарушил закон, опубликовав на своей стене в соцсети "Вконтакте" песню, в которой содержались матерные строки о главе государства. Тем самым, Жуков попал под статью о неуважении к власти по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Он был осужден и приговорен к штрафу в размере 40 тыс. руб. После этого его уволили с предприятия "Курганстальмост", где он работал.