23 Августа 2020
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Политика В России Москва
Алексей Гордеев (2018) | Фото: правительство Воронежской области

Депутаты Госдумы отправили "в отставку" Геннадия Кулика, освободившего место для бывшего вице-премьера Гордеева

Депутаты Госдумы во вторник, 11 февраля, одобрили постановление о досрочном сложении полномочий 85-летнего "единоросса" Геннадия Кулика (представлял Владимирскую область), передает корреспондент Накануне.RU. Мандат Кулика получит бывший вице-премьер правительства Алексей Гордеев. Кулик написал заявление еще на прошлой неделе.
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Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов ранее сообщил, что Гордеева "видят" заместителем председателя Госдумы.

Напомним, Гордеев был заместителем председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018 года.

В 2017−2018 годы Алексей Гордеев занимал пост полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Также был губернатором Воронежской области (2009−2017), а до этой должности Гордеев занимал пост министра сельского хозяйства России (1999−2009).

Также депутаты досрочно прекратили полномочия депутата Айрата Хайруллина, погибшего на прошлой неделе в авиакатастрофе. Перед началом пленарного заседания парламентарии почтили память погибшего коллеги минутой молчания.

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Депутаты Госдумы отправили "в отставку" Геннадия Кулика, освободившего место для бывшего вице-премьера Гордеева

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Теги: геннадий кулик, айрат хайруллин, госдума, алексей гордеев



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