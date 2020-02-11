Депутаты Госдумы отправили "в отставку" Геннадия Кулика, освободившего место для бывшего вице-премьера Гордеева

Депутаты Госдумы во вторник, 11 февраля, одобрили постановление о досрочном сложении полномочий 85-летнего "единоросса" Геннадия Кулика (представлял Владимирскую область), передает корреспондент Накануне.RU. Мандат Кулика получит бывший вице-премьер правительства Алексей Гордеев. Кулик написал заявление еще на прошлой неделе.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов ранее сообщил, что Гордеева "видят" заместителем председателя Госдумы.

Напомним, Гордеев был заместителем председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018 года.

В 2017−2018 годы Алексей Гордеев занимал пост полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Также был губернатором Воронежской области (2009−2017), а до этой должности Гордеев занимал пост министра сельского хозяйства России (1999−2009).

Также депутаты досрочно прекратили полномочия депутата Айрата Хайруллина, погибшего на прошлой неделе в авиакатастрофе. Перед началом пленарного заседания парламентарии почтили память погибшего коллеги минутой молчания.