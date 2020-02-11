Минимум в 45 регионах рост стоимости медицинских масок составил 200-400%

Данные Роспотребнадзора и ФАС о случаях роста цен на медицинские маски подтвердили и в Госдуме. Депутат Анна Кувычко ("Единая Россия") сообщила на пленарном заседании нижней палаты парламента, что активисты провели мониторинг цен на маски в 63 регионах, и в 45 из них наблюдается рост цен в диапазоне 200-400%. При этом в каждой четвертой проверенной аптеке наблюдается дефицит масок. Лидером по росту цен в оптовом сегменте стала Адыгея – там закупочные цены выросли в 15 раз, завышения выявлены в Челябинской, Московской, Тюменской областях, Крыму, Алтайском крае и других регионах.