У врио губернатора Прикамья появится второй советник-журналист

Начальник управления общественных отношений Пермской гордумы Станислав Шубин получил предложение перейти на работу советником врио губернатора края Дмитрия Махонина.

Дата перехода пока неизвестна.

Отметим, что управление общественных отношений Шубин возглавил в 2019 г. До этого, с 2018 г. он был руководителем пресс-службы пермской гордумы и советником председателя думы, также трудился в других пермских СМИ.

Как отмечает "Ъ", советник-пресс-секретарь губернатора Дарья Левченко и директор департамента пресс-службы губернатора Артем Вороненко сохранят посты.