Тюменский индустриальный институт и "СИБУР" запустили корпоративную программу подготовки будущих сотрудников компании

"СИБУР" и Тюменский индустриальный университет договорились о начале подготовки молодых специалистов по корпоративному заказу промышленного предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Договор программы целевой контрактной подготовки подписывает студент, вуз и компания. По словам старшего бизнес-партнера направления "Производство" ООО "СИБУР Тобольск" Андрея Белова, после вступления документа в силу у студента "возрастает ответственность за свою судьбу".

"Все обязательства, зависящие от нас, мы обязательно выполним, — сказал он на встрече со студентами ТИУ. – Не останется без внимания и период адаптации новых сотрудников на производстве. Наши специалисты будут периодически наблюдать за вашими результатами. Мы всегда ждем от опорного вуза активных и трудолюбивых выпускников".

Отметим, в целом программа целевой подготовки студентов для предприятий действует в ТИУ не первый год. Во-первых, студенты, окончившие сессию на "хорошо" и "отлично", получают стипендию от компании. Во-вторых, "целевикам" предоставляется возможность проходить все виды практик на предприятии, а по окончании обучения — трудоустройство и включение в программу молодых специалистов с целью успешной адаптации.

Директор Института промышленных технологий и инжиниринга Анатолий Халин. Он напомнил, что университет и компанию связывают крепкие партнерские отношения, в том числе развивающаяся с 2018 г. в России программа целевой подготовки по принципу "один вуз под потребность нескольких предприятий". Ее ключевой фокус – развитие практических компетенций инженера современного производства. По словам директора филиала ТИУ в Тобольске Людмилы Останиной, индустриальный институт продолжает выступать основным поставщиком кадров для Тобольских предприятий "СИБУРа".