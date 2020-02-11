Майорова высказалась за строительство нового детского хирургического корпуса в челябинском городском бору

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова высказалась за строительство нового детского хирургического корпуса в городском бору, передает корреспондент Накануне.RU.

"Моя позиция в том, чтобы дети получили ту медицинскую помощь, которую сегодня они в нашем регионе получить не могут. Моя позиция в том, чтобы квалификация медицинского персонала в связи с новым технологиями росла. Чем выше и сложнее технологии, тем выше качество медицинской помощи всех специалистов. Моя позиция в том, что этот корпус должен быть, и мы просто не имеем право лишить детей нашей области такой помощи", - подчеркнула она.

Майорова отметила, что сейчас дети с тяжёлыми заболеваниями вынуждены летать в федеральный центр и наблюдаться там.

"И все эти перелеты не могут быть обеспечены за счёт бесплатных средств. Это личные деньги. Я знаю случаи, когда родители вовремя не привозили детей, только потому что у них не было финансовых средств", - добавила она.

"Конечно, я тоже живу в этом городе, я дышу тем же воздухом, и конечно, я поддерживаю необходимость контролировать компенсационную высадку в бору и в целом, но на мой взгляд, варианты сравнений выбора неприемлемы", - подчеркнула она.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. Объект планируют построить на территории Челябинского городского бора.

Фото: vk.com/vybros74

В состав памятника природы включается территория около 60 га за счет присоединения поймы реки Миасс и урочища Монахи, и исключается участок площадью в 4,2 га под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. Общественники предлагают найти другую площадку под корпус.