23 Августа 2020
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Политика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, сообщает РБК. В связи с этим россиянам предоставят дополнительный выходной.

Идею высказали в администрации президента, она связана с расчетом на более высокую явку. Дело в том, что в обычный выходной у людей могут быть свои планы, и они могут от них не отказываться.

Основная дата, которая рассматривается, - 22 апреля, рассказали изданию источники, близкие к администрации президента. Именно в этот день родился Владимир Ленин, а ООН учредила праздник Матери-Земли.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова не исключала, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в будний день.

Ранее в качестве вероятной даты проведения голосования назывался День космонавтики – в этом году 12 апреля выпадает на воскресенье. В качестве резервной даты называлось 26 апреля, 19 апреля – менее удобное время, поскольку в этом году на это воскресенье выпадает православная Пасха.

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СМИ: Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

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