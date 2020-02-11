"Только ли газ мы продаем?": в Госдуме возмутились масштабами продажи углеводородов в США

В Госдуме возмутились тем фактом, что Россия продает в больших объемах углеводороды в США, обеспечивая экономику и жизнь в стране, чьи власти критикуют Россию и пытаются ей всячески навредить. "Коллеги, только ли газ мы продаем? – спросил депутатов представитель ЛДПР Александр Шерин, выступая на пленарном заседании палаты. - Нас унижают, оплевывают, США делают все, чтобы нам навредить. А мы им продаем газ". Он заметил, что несмотря на необходимость продавать углеводороды и вести торговлю, надо быть более разборчивыми и требовательными к покупателям.

Напомним, Россия стала вторым по величине поставщиком энергоносителей в США, уступив только Канаде. По данным департамента министерства энергетики США за январь-ноябрь 2019 года, на которые ссылается РБК, Канада поставила Штатам 136,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, Россия – 20,9 млн баррелей, третье место у Мексики (17 млн баррелей), из Саудовской Аравии поставки составили 13,7 млн баррелей. Впрочем, к концу года Мексика снова стала обходить Россию по поставкам.