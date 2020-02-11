"Первый канал пробил дно": в Госдуме заинтересовались шоу Собчак на федеральном ТВ

В Госдуме призвали комитет по информационной политике нижней палаты парламента обратить пристальное внимание на контент Первого канала. Депутат Василий Власов (ЛДПР) заметил, что "Первый канал пробил дно". "Вышло ток-шоу Ксении Собчак, девицы, которая считает Крым украинским", - отметил парламентарий.

Кстати, программу Ксении оценили и не все зрители, но уже по другой причине – было не очень интересно. Хотя Собчак обещала эксклюзивный формат, его, судя по всему, так и не случилось. Вот что пишут в комментариях самой Ксении: "Декорации в стиле "пусть говорят" передача тоже. Тема (первый выпуск был посвящен сестрам Хачатурян – прим. ред.) замылена на всех каналах так, что и ваша передача показалась изрядно потертой", "Честно вообще не зашло. После первых 15 минут выключили. Ощущение было что это та же передача с Гордоном, перемешанная с Пусть Говорят".

Напомним, Ксения Собчак - дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в администрации которого в начале карьеры работал Владимир Путин. Была ведущей "Дома-2" на ТНТ, телеканала "Дождь", участвовала в оппозиционной деятельности, баллотировалась в президенты в 2018 году.