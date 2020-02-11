"Надписи на заборах": в "Локомотиве" опровергли слухи об уходе главного тренера Юрия Семина

В московском "Локомотиве" опровергли слухи об уходе из команды главного тренера Юрия Семина.

Ранее в СМИ появилась информация, что по итогам заседания совета директоров клуба якобы было принято решение расстаться с Семиным по окончании нынешнего сезона.

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сравнил появившиеся слухи с "надписями на заборах".

"Может, какой-то совет директоров и был. Только я о нем не знаю, а все советы директоров всегда провожу я", - заявил функционер изданию "Чемпионат".

Юрий Семин вернулся в "Локо" в 2016 году и привел команду к очередному чемпионству, а также выиграл два Кубка России. Сейчас столичный клуб занимает пятое место в таблице Российской Премьер-лиги.