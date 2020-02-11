"Надписи на заборах": в "Локомотиве" опровергли слухи об уходе главного тренера Юрия Семина

23 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Ремонт электрики: http://remont.youdo.com/electrician/cabling/sip/ по ссылке.
Смотрите: http://remont.youdo.com/building/contractor/brigade/foam/ можно найти здесь.
Услуги сервиса: http://remont.youdo.com/building/communication/burenie-skvazhin-na-vodu/, варианты по ссылке.



Спорт В России
Юрий Семин (2019) | Фото: Накануне.RU

"Надписи на заборах": в "Локомотиве" опровергли слухи об уходе главного тренера Юрия Семина

В московском "Локомотиве" опровергли слухи об уходе из команды главного тренера Юрия Семина.
Читайте также:

Ранее в СМИ появилась информация, что по итогам заседания совета директоров клуба якобы было принято решение расстаться с Семиным по окончании нынешнего сезона.

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сравнил появившиеся слухи с "надписями на заборах".

"Может, какой-то совет директоров и был. Только я о нем не знаю, а все советы директоров всегда провожу я", - заявил функционер изданию "Чемпионат".

Юрий Семин вернулся в "Локо" в 2016 году и привел команду к очередному чемпионству, а также выиграл два Кубка России. Сейчас столичный клуб занимает пятое место в таблице Российской Премьер-лиги.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Надписи на заборах": в "Локомотиве" опровергли слухи об уходе главного тренера Юрия Семина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Семин, Локомотив, тренер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети